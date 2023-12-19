Adana ESOB’ta kayıt dışılık ve kayıt dışı ile mücadeleye dikkat çekildi

Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün, esnaf ve sanatkarlar ile meslek kuruluşlarının sorunları ve çözümlerinin ele alındığı "Esnaf ve Sanatkar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Adana ESOB'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Esnaf, Sanatkar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, Mersin, Hatay, Osmaniye Birlik Başkanları ile oda başkanlarının katıldığı toplantının açılışında konuşan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, kayıt dışılık ve kayıt dışı ile mücadeleye dikkati çekti. Yapılacak yasal düzenleme ile kayıt dışılığın önüne geçilebileceğinin altını çizen Başkan Niyazi Göger, Ticaret Odaları örneğini verdi.

Ticaret Odasına kayıt açtırılmadan vergi kaydının yaptırılamadığının altını çizen Başkan Niyazi Göger, "Esnaflıkta ise böyle bir durum söz konusu değil. İşyeri açacak esnaf oda sicil kaydı yapılmadan vergi kaydını yaptırabiliyor. Hal böyle olunca da esnaf sicil kaydını yaptırma gereği duymuyor. Bu da kayıt dışılığı tetikliyor. Tıpkı Ticaret odalarında olduğu gibi yapılacak düzenleme ile esnaf için de vergi kaydından önce esnaf sicil kaydını yaptırma zorunluluğu getirilmelidir. Bu sayede kayıt dışılık biteceği gibi, kayıt dışılıktan kaynaklanan birçok sorun da doğal olarak ortadan kalkacaktır" dedi.