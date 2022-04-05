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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:25 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:33

Adana ihracatta ilk çeyrekte rekor kırdı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana ihracatta ilk çeyrekte rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın ihracatı 2022 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artarak 283 milyon 282 bin dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştığını söyledi. Kıvanç, 2022 Ocak-Mart dönemi ihracatının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,77 artış ile 723 milyon 739 dolar olarak rekor kırdığını kaydetti.

Adana'nın 2022 yılı Mart ayı ihracatında en büyük payı tekstil ve hammaddeleri sektörü ile yüzde 6,82 oranında olduğunu belirten Kıvanç, "2022 Mart döneminde ihracat yapılan ilk 20 ülkenin 20'sinde artış gerçekleştiği görülmektedir. Mart 2022'de Adana'nın ülkelere göre ihracatı incelendiğinde; Irak 29.2 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Almanya 27.2 milyon dolar ile ikinci ve İtalya 19.5 milyon dolar ile üçüncü sırada yer almıştır. Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre ilk 20 ülke içerisinden en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler; yüzde 297 ile Tunus, yüzde 293 ile Ürdün ve yüzde 149 ile Belçika olmuştur. Adana 144 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. İlk 20 ülkeye göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 55,4 artış göstermiştir" dedi.

Sektörel bazda ihracatta Adana'nın Mart 2022'de yüzde 23,1 pay ile tekstil ve hammaddeleri ilk sırada yer aldığını dile getiren Kıvanç, bu sektörü yüzde 22,9 pay ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 11,2 pay ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip ettiğini belirtti.

Adana olarak yılsonu hedeflerinin 3,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kıvanç, "Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır. Bu ihracat rakamı Adana'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Adana'nın yeni yatırım alanları ile birlikte bu rakamların çok daha üstüne çıkacağından hiç şüphemiz yok. Mevcut potansiyele ek olarak yapılan projelerin tamamlanması ile birlikte hiç kuşkusuz ki Adana'nın, ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir" şeklinde konuştu.

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Adana ihracatta ilk çeyrekte rekor kırdı
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