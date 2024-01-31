Adana Kozan’da kahreden kaza: Kamyona arkadan çarptı kurtarılamadı!

Evli ve 2 çocuk babası olan Ağar'ın, üçüncü çocuğunu da bir hafta içinde kucağına almak için hazırlandığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ağar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.