Adana Kültür Yolu Festivali’nde Filistin’e saygı duruşu

Festival kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluşmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, doyumsuzluğu ve tüketim kültürünü seyirciyle yüzleştiren tiyatro oyunu "Lysistrata" 01 Burda PGM'de sanatseverlerle buluştu.

Köstence Adası'nda dalyancılık yaparak hayatlarını kazanan adalılarla, yunus yağı ticareti yapan ve daha çok para kazanmak isteyen adanın ileri gelenleri arasında yaşanan mücadeleyi anlatan Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunu "Deli İbrahim Divanı" ise Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi'ndeydi.

Yetkin Dikinciler'in anlatımı, Elif Akkuş İnal'ın sunumu ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu eşliğinde gerçekleşen "Şairlerden Şarkılar" konseri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Eray İnal yönetiminde, edebiyatın en güzel dizeleri müziğe dönüştü.

Adana İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Yazar Odası" interaktif etkinliğinde Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Muzaffer İzgü gibi edebiyat tarihinde iz bırakan isimler konuşuldu.

Adana Müze Kompleksi Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde konser veren sanatçı Tuğçe Yılmaz dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Merkez Park'ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin ikinci gününde çocuklar Aşık-Maşuk ve Adnan Abi İle "Cesaretimiz Ayakta" etkinlikleriyle gönüllerince eğlendi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen çocuk müzikali "Bremen Mızıkacıları" ise Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı.

Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi Bahçesi'nde Nazan Sarıca'nın "Müzede Renkler Var" etkinliği ile çocuklar yaratıcılıklarını geliştirdi.

SANAT SOKAKTA

Festival kapsamında 01 Burda AVM ve M1 Adana AVM'de yerleştirilecek piyanolarda genç yetenekler "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Çukurova Üniversitesi Turkuaz Cafe ve Millet Bahçesi'nde kurulan Sokak Sahnesi'nde de genç müzisyenler performanslarını seyircilerle buluşturdu.

ADANA'DAN SEFO GEÇTİ

Festivalin ikinci günü ise Sefo konseriyle son buldu. Merkez Park'ta Adanalılar ile buluşan ünlü şarkıcı Sefo, yüz bini aşkın Adanalı'ya unutulmaz bir gece yaşattı. Sefo; "Bilmem mi?", "Bonita", "Affettim", "Kördüğüm" gibi sevilen şarkılarını Adanalılarla tek bir ağızdan söyledi.