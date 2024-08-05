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Giriş Tarihi: 5.8.2024 11:15 Son Güncelleme: 5.8.2024 11:22

Adana Merkez Otogar pislikten geçilmiyor

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyle Başkanı Zeydan Karalar’ın “Yeni otogarı aynı yerinde yenileceğiz” açıklamalara rağmen bugüne kadar hiçbir adımın atılmaması başta Merkez Otogar esnafı ile otogara gelen yolcuların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, “Adana Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı içinde bulunan terminalimizin her tarafı pislik içinde, bakım-onarım yok. Bu haliyle otogarımız şehrimize hiç yakışmıyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Merkez Otogar pislikten geçilmiyor

Adana'nın vitrin yüzü olarak nitelendirilen Merkez Otogarı'nın kaderine terk edilmiş hali vatandaşları üzerken, otogarı başka bir yere taşıma yerine yerinde dönüşüm yaparak yeniden inşa edeceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın harekete geçmemesi dikkatleri çekmeye başladı.

Otogar içerisinde bulunan metruk binalarının içi adeta pislik yuvası durumunda. Özellikle uyuşturucu içenlerin meskeni haline gelmiş. Yolcular bu binaların önünden geçerken korku dolu anlar yaşamak zorunda kalıyor.

Otogarın halinin içler acısı olduğunu dile getiren Adanalılar, "Yolcuların giriş kapısı tarafında yer alan yüze yakın iş yeri var ancak bunlar bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumda. Gece otogara gelip-giden yolcular bu dükkânların önünden geçmeye korkuyor. Bırakın bir bayanı biz erkekler bile geceleri buradan geçemiyoruz. Otogarda ağzı açık kanalizasyon giderleri ile kanalizasyon çukurlarının ciddi tehlike saçıyor. Pis kokular çevreye yayılıyor ve hastalık saçıyor. Türkiye`nin en büyük kentleri arasında sayılan Adana Otogarı`nın bu terk edilmiş ve sahipsiz hali bizi üzüyor. Belediyeden söz değil hizmet bekliyoruz" dediler.

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Adana Merkez Otogar pislikten geçilmiyor
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