Adana Merkez Otogar pislikten geçilmiyor

Adana'nın vitrin yüzü olarak nitelendirilen Merkez Otogarı'nın kaderine terk edilmiş hali vatandaşları üzerken, otogarı başka bir yere taşıma yerine yerinde dönüşüm yaparak yeniden inşa edeceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın harekete geçmemesi dikkatleri çekmeye başladı.

Otogar içerisinde bulunan metruk binalarının içi adeta pislik yuvası durumunda. Özellikle uyuşturucu içenlerin meskeni haline gelmiş. Yolcular bu binaların önünden geçerken korku dolu anlar yaşamak zorunda kalıyor.

Otogarın halinin içler acısı olduğunu dile getiren Adanalılar, "Yolcuların giriş kapısı tarafında yer alan yüze yakın iş yeri var ancak bunlar bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumda. Gece otogara gelip-giden yolcular bu dükkânların önünden geçmeye korkuyor. Bırakın bir bayanı biz erkekler bile geceleri buradan geçemiyoruz. Otogarda ağzı açık kanalizasyon giderleri ile kanalizasyon çukurlarının ciddi tehlike saçıyor. Pis kokular çevreye yayılıyor ve hastalık saçıyor. Türkiye`nin en büyük kentleri arasında sayılan Adana Otogarı`nın bu terk edilmiş ve sahipsiz hali bizi üzüyor. Belediyeden söz değil hizmet bekliyoruz" dediler.