Adana merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla'da elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 51 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda; 5 ruhsatsız tabanca ile 17 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞECEK"

Organize suç örgütünün; silah kaçakçılığı başta olmak üzere yağma, tehdit ve kastet adam öldürme suçlarını işledikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.