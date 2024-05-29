Haberler Yaşam Haberleri Adana merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı
Giriş Tarihi: 29.5.2024 08:59 Son Güncelleme: 29.5.2024 09:12

Adana merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya; Adana merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini 51 şüpheli ise gözaltına alındığını duyurdu. Organize suç örgütünün, silah kaçakçılığı başta olmak üzere yağma, tehdit ve kastet adam öldürme suçlarını işledikleri öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Adana merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla'da elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 51 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda; 5 ruhsatsız tabanca ile 17 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞECEK"

Organize suç örgütünün; silah kaçakçılığı başta olmak üzere yağma, tehdit ve kastet adam öldürme suçlarını işledikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Adana merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 51 gözaltı
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