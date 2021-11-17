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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:35

Adana merkezli 3 ilde 'silah ticareti' operasyonu: 13 gözaltı

DHA
Adana merkezli 3 ilde ’silah ticareti’ operasyonu: 13 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen 15 şüpheliyi deşifre etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Adana, Konya ve Mersin'de belirlenen 33 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 13 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 16 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Adana merkezli 3 ilde 'silah ticareti' operasyonu: 13 gözaltı
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