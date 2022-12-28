Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, dijital materyallere de el koydu. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgu için emniyete götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.