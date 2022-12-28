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Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:01

Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana merkezli 9 ilde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler gözaltına alınırken, polis, dijital materyallere de el koydu.

DHA
Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana merkezli 9 ilde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 kişiyi tespit etti.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, Adana merkezli 9 ilde 45 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, dijital materyallere de el koydu. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgu için emniyete götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

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Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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