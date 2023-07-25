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Giriş Tarihi: 25.7.2023 11:27 Son Güncelleme: 25.7.2023 11:39

Adana merkezli deprem Adıyaman'da da hissedildi

Adana'nın Kozan ilçesi merkezli meydana gelen 5.6 büyüklüğünde deprem Adıyaman’da hissedildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adana merkezli deprem Adıyaman’da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi'nden (BDTİM) yapılan açıklamaya göre Adana ili Kozan ilçesi merkezli 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirilren, depremin Adana başta olmak üzere Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hissedildiği belirtildi.

AFAD Başkanı Sezer, "Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

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Adana merkezli deprem Adıyaman'da da hissedildi
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