Haberler Yaşam Haberleri Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.8.2023 10:23

Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA
Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince bu kapsamda bazı şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemeye alındı.

Yapılan analizlerde örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Bunun üzerine Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, zanlılar S.Ö, İ.H.A, N.D, A.D. ve kadın şüpheli S.İ. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarına örgüt tarafından yurt dışından Pençe-Kilit Operasyonunun başladığı dönemden bu yana ülke genelinde yapılacak eylemlerin finansmanında kullanılacağı değerlendirilen yaklaşık 2 milyon lira aktarıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan zanlılardan S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İki dev birleşti
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Devlet Bahçeli... İyi Parti... Ve ötesi
Gele gele geldiğimiz nokta Özgür Özel mi olacaktı?
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
Son dakika haberi: Fenerbahçe Maribor'u mağlup ederek play-off turuna yükseldi!
Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!
Son dakika: Beşiktaş, güle oynaya turladı! Neftçi Bakü'yü saf dışı bıraktılar...
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA