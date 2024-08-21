Adana polisi can nöbetinde

Adana'da son günlerde sulama kanallarında yaşanan boğulmalar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak, mahalle mahalle gezerek ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları için bilgilendiriyor. Polisler ellerinde "Çocuklarımız ölüme atlamasın" broşürleri dağıtarak ölümlerin önüne geçmeye çalışıyor.Daha önce de sulama kanalında yüzen çocukları uyaran polisler bu kez de vatandaşların ayağına giderek bir taraftan broşür dağıtırken diğer taraftan bilgilendirdi. Evlerin zillerini tek tek çalarak ailelere çocuklarının kanallara girmelerine müsaade etmemelerini istedi. Polisler özellikle kanal kenarlarında bulunan kıraathaneleri de giderek vatandaşlara "Sulama kanalına girenleri polise ihbar edin' uyarısında bulundu.