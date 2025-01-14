Adana polisinden ilaç operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüpheli O.C. (37) ile babası S.C.'nin (68), usulsüz yollarla temin ettiği ağrı kesici, antibiyotik, serum gibi ilaçların satışı için hazırlık yaptığını tespit etti. Şüphelilerin Seyhan ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada farklı türlerde 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken bazı ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Operasyonda O.C. ile babası S.C., gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alınan ilaçların, bir bölümünün farklı kişiler adına düzenlenen reçetelerle alındığı, hastalara hiç ulaştırılmadığı belirlendi. Öte yandan ilaçların çoğunun, barkodlarından tespit edilmemesi için kutularının yok edildiği görüldü. Şüphelilerden S.C., ifadesinde, deponun ve ilaçların oğluna ait olduğunu öne sürerken, O.C. ise, babasının yalan söylediğini iddia etti.