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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Adana Şehir Hastanesi’nden evde diyaliz hizmeti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Şehir Hastanesi’nden evde diyaliz hizmeti
Adana Şehir Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'nde diyalize giren hastaların tedavi konforunu artırmak için 'evde hemodiyaliz' uygulaması başladı. Yeni uygulama kapsamında, uygun olan hastalara önce hemodiyaliz cihazını kullanma eğitimi veriliyor. Ardından, hastalar evlerine yerleştirilen cihazları kendileri kullanarak diyalize kendileri giriyor.



Böylece hastalar hem haftada 3 gün hastaneye gitmekten kurtuluyor hem de günde 4 saat yerine 6-8 saat diyalize girebilmiş oluyor. Adana Şehir Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi İdari Sorumlusu Nefroloji Uzmanı Dr. Fatma Ülkü Adam, "49 kişilik deneyimli bir ekibimizle görev yapıyoruz. Şu anda hemodiyaliz tedavisi verdiğimiz 250 hastamız var. Ancak evde diyaliz uygulaması sayesinde servisimizin yoğunluğu azalacağı için daha fazla yeni hastaya hizmet verebilmeye başlayacağız" dedi.

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Adana Şehir Hastanesi’nden evde diyaliz hizmeti
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