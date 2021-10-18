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Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:46 Son Güncelleme: 18.10.2021 10:47

Adana turizm sektörü temsilcileri ÇÜ’de buluştu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana turizm sektörü temsilcileri ÇÜ’de buluştu

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel sanayi, ticaret, tarım ve sağlık sektörlerinin ardından Adana kent dinamikleri içinde önemli bir yeri olan turizm sektörü ile üniversite işbirliğini harekete geçirmek üzere sektörün temsilcileriyle bir araya geldi.

Çukurova Bölgesi'nde turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü olarak sektörün temsilcilerinin akademiden beklentilerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Tuncel, kent turizminin gelişmesi için yapılması gerekenleri sektör temsilcileriyle görüştü.

Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağında olan Adana'nın, Türkiye'de ve uluslararası arenada en iyi imaj ve marka değeri olarak yükseltilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Tuncel, gerekli stratejilerin belirlenmesi ve ortak bir sinerji yaratarak bir yol haritası oluşturmak üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Adana Başkanı Meltem Özdemir ve otellerin temsilcileri ise böyle bir toplantıyla tüm paydaşların Çukurova Üniversitesi öncülüğünde bir araya gelerek akademik ve idari olarak bir stratejinin belirlenmesinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Turizmciler ayrıca, Çukurova Üniversitesinde kurulması için bir süre önce YÖK'e başvurusu yapılan Turizm Fakültesinde eğitim görecek öğrencilerin tüm otel ve restoranlarında staj imkânı sağlama sözünü de verdiler.

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Adana turizm sektörü temsilcileri ÇÜ’de buluştu
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