Adana ve Çanakkale’de deprem paniği

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise 4.3 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 20.13 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de dün saat 17.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 9.02 kilometre derinlikte kaydedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir" dedi.