Adana ve Hatay’da kutlamalar, "Türkiye’yi özleyeceğiz"

Adana'da yaşayan Suriyeliler ellerinde Türk ve Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Kent Meydanı'nda toplanan Suriyeliler Esad aleyhine sloganlar atıp, konvoy yapıp şehir turu attı. 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Ali Kasım (26), "Türkiye bize kucak açtı, çok iyi baktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her şey için çok teşekkür ederiz. Türkiye'den ayrılıyoruz. Ama çok özleyeceğiz" dedi.

Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama yaptı. Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluştu.