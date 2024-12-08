Haberler Yaşam Haberleri Adana ve Hatay’da kutlamalar, "Türkiye’yi özleyeceğiz"
Giriş Tarihi: 8.12.2024 13:00 Son Güncelleme: 8.12.2024 13:20

Adana ve Hatay’da kutlamalar, "Türkiye’yi özleyeceğiz"

Adana ve Hatay’da yaşayan Suriyeliler sokaklara akın ederek Esad rejiminin yıkılmasını coşkuyla kutladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana ve Hatay’da kutlamalar, Türkiye’yi özleyeceğiz

Adana'da yaşayan Suriyeliler ellerinde Türk ve Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Kent Meydanı'nda toplanan Suriyeliler Esad aleyhine sloganlar atıp, konvoy yapıp şehir turu attı. 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Ali Kasım (26), "Türkiye bize kucak açtı, çok iyi baktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her şey için çok teşekkür ederiz. Türkiye'den ayrılıyoruz. Ama çok özleyeceğiz" dedi.

Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama yaptı. Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana ve Hatay’da kutlamalar, "Türkiye’yi özleyeceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA