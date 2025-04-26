Adana ve Osmaniye’de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Adana'nın Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar göle dönüştü. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Araç sürücüleri yağış nedeniyle caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Güzelyalı Mahallesi'nde yolda çökme meydana geldi. Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, yolda oluşan çukur nedeniyle zarar gördü.

Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda ise aşırı yağış nedeniyle özellikle tırlar devrildi. Osmaniye'de şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mesire alanında bulunan tarihi çınar ağacı gövdesinden kırıldı. Fırtına Bahçe ilçesi Uyuzluk Şifa Pınarı Mesire alanı içerisinde bulunan 150 yıllık çınar ağacını gövdesinden kırdı. Kırılan ağaç elektrik tellerinin üzerine düştü bölgede kısa süreli enerji kesintisi meydana geldi.