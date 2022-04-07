Adana ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak

Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesinin kurulma çalışmalarında gelinen aşamanın tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda Vali Elban, "Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB ilimize yapılacak çok güzel bir yatırım. Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa gerçekleştirilecek olan bu projenin Adana'da, özellikle ilimizin su ürünleri ve balıkçılık potansiyeli yüksek bir ilçesi olan Karataş'ta kurulacak olması memnuniyet verici" dedi.

Projenin Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyleyen Vali Elban, Adana'nın her alanda gelişip kalkınması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB'de yapılması gereken iş ve işlemlerin süratle tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.