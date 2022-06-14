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Giriş Tarihi: 14.6.2022 13:05 Son Güncelleme: 14.6.2022 13:42

Adana Vefaspor U18’de Türkiye şampiyonu oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Vefaspor U18’de Türkiye şampiyonu oldu

Adana Vefaspor U18 takımı Bolu’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında finalde Samsun Atakum takımını Ceyhun’un attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Beyaz Aslanlar, turnuvada sergilediği güzel futbolla da herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

Kendi yaş gruplarında en iyi takımların katıldığı Türkiye Şampiyonasında toplam 116 kulüp boy gösterdi. Adana Vefaspor önce Adana şampiyonluğunu elde etti, daha sonra sırasıyla Kahramanmaraş ve Malatya'daki grup maçlarında birinci oldu ve Bolu'da düzenlenen şampiyonada da rakiplerini yenerek ipi göğüsleyerek kupayı kaldırdı.

Adana Vefaspor U18 takımının teknik direktörü Serdar Döndü, ilk antrenörlük deneyiminde şampiyonluk kupasını kazandı. Kulüp Başkanı Cengiz Kaskat, altyapıya yatırımlarının karşılığını almanın mutluğunu ve gururunu yaşadı. Sadece şampiyonluk kupasını kazanmayan Adana Vefaspor oyuncuları Bolu Atatürk Stadı'nın soyunma odasını temizleyerek stattan ayrılması gönüllerde de şampiyonluğunu ilan etti.

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Adana Vefaspor U18’de Türkiye şampiyonu oldu
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