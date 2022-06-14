Adana Vefaspor U18’de Türkiye şampiyonu oldu

Kendi yaş gruplarında en iyi takımların katıldığı Türkiye Şampiyonasında toplam 116 kulüp boy gösterdi. Adana Vefaspor önce Adana şampiyonluğunu elde etti, daha sonra sırasıyla Kahramanmaraş ve Malatya'daki grup maçlarında birinci oldu ve Bolu'da düzenlenen şampiyonada da rakiplerini yenerek ipi göğüsleyerek kupayı kaldırdı.

Adana Vefaspor U18 takımının teknik direktörü Serdar Döndü, ilk antrenörlük deneyiminde şampiyonluk kupasını kazandı. Kulüp Başkanı Cengiz Kaskat, altyapıya yatırımlarının karşılığını almanın mutluğunu ve gururunu yaşadı. Sadece şampiyonluk kupasını kazanmayan Adana Vefaspor oyuncuları Bolu Atatürk Stadı'nın soyunma odasını temizleyerek stattan ayrılması gönüllerde de şampiyonluğunu ilan etti.