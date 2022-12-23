Adana’da 15 bin hayvana çip takıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bir kedi ve bir köpeğe de çip taktı. Tekin, yıl bitmeden çip taktıramayanların beyanname doldurmak suretiyle ceza yemeden gelecek yılın ilk günlerinde de çip taktırabileceğini söyledi.

Tekin, "Yönetmeliğe göre kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve çip takılması işlemleri 2022 yılının 31 Aralık tarihinde son bulacak ancak bakanlığımız bu tarihten önce beyan verip 2023 yılında da bu işlere devam etme ile ilgili de bir karar aldı. Bugünlerde vatandaşlarımızdan sahip oldukları kedi ve köpeklere çip takılması ile ilgili yoğun bir talep var. İlçe müdürlüklerimizde bu işleri yapıyoruz. Herkes sene sonunda süre dolduğu için yıl bitmeden önce bu işleri yapıp bir an önce hayvanlarını kimliklendirmek istiyor" dedi.

Tekin, Adana genelinde kedi, köpeklerin kimliklerindirilmesi ile ilgili rakamları da paylaşarak, "Şimdiye kadar ilçe müdürlüklerimizde 7 bin 700 civarında kediye, 7 bin 500 civarında köpeğe çip takıldı. Bu sayının yılsonunda 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kedi, köpek veya gelinciklerine çip taktırarak kimliklendirmek isteyenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde bu işi yaptırmaları durumunda 135 TL döner sermaye ücreti ödüyor.