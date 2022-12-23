Haberler Yaşam Haberleri Adana'da 15 bin hayvana çip takıldı
Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:14 Son Güncelleme: 23.12.2022 11:47

Adana'da 15 bin hayvana çip takıldı

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında kedi ve köpeklerine yıl bitmeden çip taktırmak isteyenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yoğunluğa sebep olurken, 31 Aralık 2022 yılına kadar çip taktıramayanların “Beyanname” vermek şartıyla gelecek yılın ilk günlerinde de çip taktırabileceği ifade edildi. Adana’da bu kapsamda 15 bin kedi ve köpeğe çip takılırken bu sayının 20 bini bulacağı belirtildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da 15 bin hayvana çip takıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, bir kedi ve bir köpeğe de çip taktı. Tekin, yıl bitmeden çip taktıramayanların beyanname doldurmak suretiyle ceza yemeden gelecek yılın ilk günlerinde de çip taktırabileceğini söyledi.

Tekin, "Yönetmeliğe göre kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve çip takılması işlemleri 2022 yılının 31 Aralık tarihinde son bulacak ancak bakanlığımız bu tarihten önce beyan verip 2023 yılında da bu işlere devam etme ile ilgili de bir karar aldı. Bugünlerde vatandaşlarımızdan sahip oldukları kedi ve köpeklere çip takılması ile ilgili yoğun bir talep var. İlçe müdürlüklerimizde bu işleri yapıyoruz. Herkes sene sonunda süre dolduğu için yıl bitmeden önce bu işleri yapıp bir an önce hayvanlarını kimliklendirmek istiyor" dedi.

Tekin, Adana genelinde kedi, köpeklerin kimliklerindirilmesi ile ilgili rakamları da paylaşarak, "Şimdiye kadar ilçe müdürlüklerimizde 7 bin 700 civarında kediye, 7 bin 500 civarında köpeğe çip takıldı. Bu sayının yılsonunda 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kedi, köpek veya gelinciklerine çip taktırarak kimliklendirmek isteyenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde bu işi yaptırmaları durumunda 135 TL döner sermaye ücreti ödüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
ASGARİ ÜCRET 2023 AÇIKLANDI! Çifte rekor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni tutarı duyurdu
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaşı için asgari ücret formülü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da 15 bin hayvana çip takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA