Haberler Yaşam Haberleri Adana’da “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açıldı
Giriş Tarihi: 8.7.2024 17:10 Son Güncelleme: 8.7.2024 17:45

Adana’da “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açıldı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının da yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergide darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen 27 fotoğraf ile Adanalı 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları bulunuyor. Serginin açılışını yapan Vali Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk milletinin tarihinde yaşanmış en vahim hadiselerden biri olduğunu kaydetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain bir çete tarafından ele geçirilmeye çalışılarak, milletin vergileriyle alınmış silahların millete doğrultulduğunu vurgulayan Köşger, "Bu niyetler karşısında milletimizin şahlanışı da o derece muhteşem olmuştu. Fotoğrafları incelerken o günleri tekrar tazeledik, tekrar yaşadık. Yani millet bu hain kalkışmaya karşı kendiliğinden duruma el koymuş ve gövdesini siper etmişti" dedi.

Vali Köşger, bu tür etkinliklerin yaşananları hafızalarda taze tutmaya yardımcı olacağını belirterek, "Ülkemizin iradesini ele geçirmeye çalışan, 2000 yıllık tarihiyle iftiharımız olan Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmeye çalışan çetelere karşı da uyanık olmak lazım. Milletimiz gerektiği noktada o yiğitçe duruşu gösteriyor. Niyetini bozanlara da milletimizin vurduğu 15 Temmuz tokadının aslında onların da hafızalarından çıkmayacak bir tokat olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.

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Adana’da “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açıldı
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