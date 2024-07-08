Adana’da “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain bir çete tarafından ele geçirilmeye çalışılarak, milletin vergileriyle alınmış silahların millete doğrultulduğunu vurgulayan Köşger, "Bu niyetler karşısında milletimizin şahlanışı da o derece muhteşem olmuştu. Fotoğrafları incelerken o günleri tekrar tazeledik, tekrar yaşadık. Yani millet bu hain kalkışmaya karşı kendiliğinden duruma el koymuş ve gövdesini siper etmişti" dedi.

Vali Köşger, bu tür etkinliklerin yaşananları hafızalarda taze tutmaya yardımcı olacağını belirterek, "Ülkemizin iradesini ele geçirmeye çalışan, 2000 yıllık tarihiyle iftiharımız olan Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmeye çalışan çetelere karşı da uyanık olmak lazım. Milletimiz gerektiği noktada o yiğitçe duruşu gösteriyor. Niyetini bozanlara da milletimizin vurduğu 15 Temmuz tokadının aslında onların da hafızalarından çıkmayacak bir tokat olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.