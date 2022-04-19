Adana'da 188 kilo 950 gram esrar yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki minibüsü takibe aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik polisi, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.A. (26) ile yanındaki R.A. (26), A.G. (35) ve İ.D.'nin (30) indirildiği araçta yapılan aramalarda 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.