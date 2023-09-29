Adana’da 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesi denetlendi

Bakanlığın talimatları doğrultusunda 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde Adana'da 1013 lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yeri denetimden geçirildi. Denetimlerin ikinci ayağı ise 8 Eylül'de başladı ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri il genelinde 29 Eylül'e kadar kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe denetimi yaptı. Bu denetimlerde denetlenen işletme sayısı ise bin 703 oldu.

Bakanlığın denetim takvimi içinde Çukurova ilçesinde gıda işletmelerindeki denetimlere katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gıda kontrol görevlileri ile birlikte girdiği işletmelerde tüketilen gıdaların hazırlaması, depolanması, ambalajlı ürünlerin yönetmeliklere göre uygunluğu başta olmak üzere farklı konuları inceleyerek işletme sahiplerinden bilgi aldı.

Vatandaşlara güvenilir gıda temin etmek amacıyla çalışmalarını tarladan sofraya kadar her aşamada kararlılıkla sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki aşamalı denetim takvimi oluşturduğunu hatırlatan İl Müdürü Kökçüoğlu, "Bu denetimlerde uygun olmayan 13 işletmeye idari para cezası uygulandı. Halk sağlığının korunması açısından kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının büyük önem taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.