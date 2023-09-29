Haberler Yaşam Haberleri Adana’da 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesi denetlendi
Giriş Tarihi: 29.9.2023 13:34 Son Güncelleme: 29.9.2023 13:41

Adana’da 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesi denetlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatları ile 81 ilde eş zamanlı yapılan gıda denetimlerinin Adana ayağında 40 günlük sürede 2 bin 700 gıda işletmenin denetimi yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesi denetlendi

Bakanlığın talimatları doğrultusunda 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde Adana'da 1013 lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yeri denetimden geçirildi. Denetimlerin ikinci ayağı ise 8 Eylül'de başladı ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri il genelinde 29 Eylül'e kadar kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe denetimi yaptı. Bu denetimlerde denetlenen işletme sayısı ise bin 703 oldu.

Bakanlığın denetim takvimi içinde Çukurova ilçesinde gıda işletmelerindeki denetimlere katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gıda kontrol görevlileri ile birlikte girdiği işletmelerde tüketilen gıdaların hazırlaması, depolanması, ambalajlı ürünlerin yönetmeliklere göre uygunluğu başta olmak üzere farklı konuları inceleyerek işletme sahiplerinden bilgi aldı.

Vatandaşlara güvenilir gıda temin etmek amacıyla çalışmalarını tarladan sofraya kadar her aşamada kararlılıkla sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki aşamalı denetim takvimi oluşturduğunu hatırlatan İl Müdürü Kökçüoğlu, "Bu denetimlerde uygun olmayan 13 işletmeye idari para cezası uygulandı. Halk sağlığının korunması açısından kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının büyük önem taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 41 örgüt üyesi yakalandı
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Ermeni asıllı grup Beyrut'ta taşkınlık çıkardı! Lübnan güvenlik güçlerine saldırı
Yargıtay'dan Gezi Parkı Davası kararı: Baş provokatörlerin cezaları onandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu iş karakolda biter
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
SON DAKİKA | Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti: Ömrünü Türk dünyasını anlatmaya adamıştı
Ciddiyeti elden bırakmıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesi denetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA