Adana’da 5.5’lik korku

Adana'da dün 08.44'te Kozan merkezli ve yerin 11.27 km altında meydana gelen 5.5'lik depem paniğe yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksekten atlama ve eşya düşmesi sonucu Adana'da 2, Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Kozan'a bağlı köylerden bazı evlerin ağır hasar aldığı, bir kerpiç evin ise yıkıldığı haberi geldi. 5.5'lik depremin ardından en büyüğü 4.4 olan Kozan merkezli 29 artçı daha meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Savrun fayı ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini, bu fayların maksimum deprem üretme potansiyelinin 7.1 ve 7.2 olduğunu söyledi. 5.5'lik deprem en çok Minnetli Köyü'nde hasar bıraktı. Muhtar İzzet İnce ise, "Evlerimizin içine girilecek bir durum yok, bazı ahırlarımız göçtü. Can kaybımız yok ama depremi çok şiddetli hissettik" dedi. Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Adana'da vatandaşlar depremin paniğiyle sokaklara koştu. Kimi bebeğini kimi valizini alarak evlerini terk ederek dışarı çıktı ve yakınlarının durumunu öğrenmek için telefonlara sarıldı. Fatma Küra "Mutfakta yemek yapıyordum. Beşik gibi sallandık. Çok korktum" dedi. Depremin şokuyla uzun süre gözyaşı döken bir teknoloji mağazası çalışanını arkadaşları teselli etti. Depreme kreşte yakalanan çocuklar, öğretmenlerine sarıldı. AFAD ve Adana Valiliği hasar tespit için saha taraması yapıldığını duyurdu.ADANA Feke'de bir yol, düşen kayalar nedeniyle kapandı. Kabaktepe Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçası tek katlı müstakil eve zarar verdi. Osmaniye Sumbas'ta dağdan düşen kaya parçası bir evin duvarını deldi.Kozan'ın Karahamzalı Mahallesi'nde 1993'te PKK'nın Bingöl-Elazığ yolunda 33 askeri şehit ettiği olayda gazi olan Erkan Omay'ın yayla evi yıkıldı. Omay, "Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Zor bir süreçten geçiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.KOZAN depremi Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra 300 km ötedeki Kayseri'de bile hissedildi. Depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer panikle sokaklara döküldü.