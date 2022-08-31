Adana’da acı olay: Kanala düşen İlyas Bircan’ın cesedi bulundu!

Savcılığın talimatıyla arama çalışmasının hızlandırılması için kanala verilen su kesildi. Kanaldaki suyun çekilmesiyle bugün saat 07.00 sıralarında Koza Mahallesi'ndekiler, Bircan'ın düştüğü yerin birkaç yüz metre uzağında az miktardaki suyun içinde yosunlara takılmış erkek cesedi görünce polise haber verdi. Cansız beden, bölgeye sevk edilen dalgıç polislerce çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, İlyas Bircan'a ait olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Bircan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan İlyas Bircan'ın 2 arkadaşı, polise verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.