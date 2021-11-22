Adana’da acı olay! O taksici kurtarılamadı...

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemil Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Taksici Ergün Şahin, aracına aldığı biri kadın iki yolcuyu gitmek istedikleri adrese götürmek için yola çıktı.
Şahin, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken fenalaştı. Taksideki yolcuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şahin, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı yere gelen Şahin'in yakınları gözyaşı döktü.