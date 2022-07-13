Haberler Yaşam Haberleri Adana'da acil servis karıştı: 2 kadının kavgası kamerada!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 12:21

Adana'da acil servis karıştı: 2 kadının kavgası kamerada!

Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakını 2 kadın saç saça kavga etti. Polis ve çevredekilerin güçlükle ayırdığı kadınların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Adana’da acil servis karıştı: 2 kadının kavgası kamerada!

Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün akşam aynı hastanın yakını 2 kadın saç saça kavga etti. Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, "Yapmayın, yeter" diye bağıraka kavgayı durdurmaya çalıştı. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM YKS sonuç duyurusu bekleniyor! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
TOKİ UCUZ KONUT MÜJDESİ: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
Bayram tatili bugün bitti mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte Kurban Bayramı tatili süresi
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
Denizli'de koca dehşeti! Evdekilere kurşun yağdırdı
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da acil servis karıştı: 2 kadının kavgası kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA