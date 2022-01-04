Adana’da akılalmaz olay: Çocuk çocuğa bunu yapar mı!

'ÇOCUK ÇOÇUĞA BUNU YAPAR MI?'



Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Musa Mert Tığıl'ın dayısı Mustafa Kemal Tosun (40), DHA'ya konuştu. Yeğeninin okulun camlarını taşlayan çocukları uyardığını belirten Tosun, "Oradaki kısa süreli tartışmanın ardından dönüp evine giderken sol kürek kemiğinin arkasından bıçaklanıyor. Sağlık durumu iyi değil. Hayati tehlikesi sürüyor. Sabırla bekliyoruz. Akciğerinin bir kısmının söndüğü söylendi. Beni üzen, bir çocuğun diğer bir çocuğa bunu yapabiliyor olmasıdır. Hangi ruh haliyle bunu yapar? Yaşı küçük olabilir ama sonuna kadar şikayetçi olacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.