Adana’da AVM çetesine operasyon: 1 haftada 90 bin TL!

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Para, inşaat malzemesi, cep telefonu, klima ünitesi olmak üzere yaklaşık 90 bin lira değerinde 10 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 9 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.