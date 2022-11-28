Haberler Yaşam Haberleri Adana'da babasını bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:24

Adana'da babasını bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın cezası belli oldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

AA
Adana’da babasını bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın cezası belli oldu

Belediye Evleri Mahallesi'nde, 2 Eylül'de Hasan P'nin (65) evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan oğlu M.P. (36) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, suç tarihinde aynı evde bulunan sanık ile kız kardeşi F.P'nin tartıştıkları, bir süre sonra da durumdan Hasan P'nin haberinin olduğu belirtildi.

Duruma öfkelenen Hasan P'nin oğlu M.P. ile tartıştığı, çıkan kavgada oğlunun bıçakla saldırdığı babasını öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde, Hasan P'nin 2 Eylül'de, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan oğlu M.P. tutuklanmıştı.

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Adana'da babasını bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın cezası belli oldu
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