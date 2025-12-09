Adana’da belediye yolları yapmadan gitti! Vatandaştan bozuk yola kanepeli çözüm

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Seyhan ilçesi Denizli ve Mithatpaşa mahallelerinden geçen Defne Caddesi'nde yaklaşık bir ay önce altyapı çalışması yaptı. Çalışma bittikten sonra ekipler yollarını tamamlamayarak bölgeden ayrıldı. Önceki gün başlayan ve hafta sonuna kadar sürecek yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda çökmeler yaşandı. Çöken yola belediye önlem almayınca esnaf kanepe koyarak kendi çözümünü üretti.

YOL DEĞİL TARLA

Defne Caddesi'ndeki esnaf belediyeye tepki göstererek, "Ekipler alt yapı çalışmasını yaptıktan sonra gittiler. Yapmaları için kaç kez aradıysak hep geleceklerini söylediler ama bir türlü gelmediler. Yağmurdan sonra çökmeler yaşandı. Biz de kazaların yaşanmaması için kanepe koyduk. Belediye yetkilileri gelip bu manzarayı görürler de utanırlar. Burası yol değil bildiğiniz tarla. Köy yolları bile buradan daha iyi. Resmen çile çekiyoruz. Yazıklar olsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.