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Giriş Tarihi: 4.11.2024 09:22

Adana’da ‘Beni tanıyor musun?’ kavgası kameralara yansıdı

Adana’da kimliği belirsiz bir kişi, yol verme sebebiyle ambulans şoförüyle tartıştı. Sürücünün ambulansın camını yumruklayıp ‘Beni tanıyor musun?’ dediği anlar bir vatandaşın cep telefonuna anbean kaydedildi.

DHA
Adana’da ‘Beni tanıyor musun?’ kavgası kameralara yansıdı

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi trafikte yol verme nedeniyle ambulans sürücüsü ile tartıştı. Araçlardan inen sürücüler bir süre tartışmayı sürdürdü.

Daha sonra ambulans şoförü aracına bindi. Bu sırada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil sürücüsü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırıp, hakaretlerde bulundu. Ambulans sürücüsü ise araçla bölgeden uzaklaştı.

"Beni tanıyor musun?" diyerek ambulansın camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video

Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

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Adana’da ‘Beni tanıyor musun?’ kavgası kameralara yansıdı
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