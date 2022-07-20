Haberler Yaşam Haberleri Adana'da bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 20.7.2022 05:18

Adana'da bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı

Adana'da kavgada bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

AA
Adana’da bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devlet Hastanesine bir taksi sürücüsünün yaralı olarak getirildiği ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, taksi sürücüsü Ferhat Savcı'nın Adnan Menderes Bulvarı'nda kadın arkadaşıyla piknik alanında oturduğu sırada iddiaya göre bir grubun söz konusu kadını taciz etmesi üzerine çıkan tartışma sonucu bıçaklandığını tespit etti.

Yaralanan Savcı'nın olay yerine yakın bulunan taksici arkadaşı tarafından hastaneye getirildiği belirlendi.

Yer tespitinin yapılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
EYT SON DAKİKA: EYT düzenlemesi için en net tarihi Bakan Bilgin açıkladı! Çalışma grubu kuruldu! İşte masadaki EYT formülleri
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ÖSYM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLADI: (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık) 2 ve 4 yıllık YKS 2022 Üniversite taban - tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tek tek açıklandı
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
MAAŞ FARKI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 Zamlı maaşlar gün itibariyle hesaplara yatmaya başladı!! Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları 2022 ve kontenjanları: ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları listesi
MEB Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta belli olacak? 2022 Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi açıklandı mı?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: Vaka sayısı 40 kat arttı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA