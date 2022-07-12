Adana’da bir gecede 3 cinayet

Adana'da Kurban Bayramı'nın son gününde 3 kişi öldürüldü. Kentin 3 farklı ilçesinde meydana 3 cinayet olayında 2 kişi de yaralandı. Polis, cinayetlerden sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlılarını yakalamak için çalışmalarına sürdürürken hayatlarını kaybeden kişilerin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı.

POMPALI TÜFEKLE VURULAN KİŞİ ÖLDÜ

İlk cinayet, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin K. sokakta yürürken karşılaştığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Kavgaya tutuşan taraflardan kimliği belirsiz kişi pompalı tüfekle Nurettin K.'ya ateş etti. Karnından vurularak ağır yaralanan Nurettin K. kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde öldü. Polis, olaydan sonra kaçan katilin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ

İkinci cinayet Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Tarık Özdemir ve akrabası Burak Yıldırım evdeyken Özdemir'in bir diğer akrabası H.A.D.'da eve geldi. H.A.D., Yıldırım ve Özdemir'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.D. tabancayla iki akrabaya ateş açıp kaçtı. Ambulansla Adana Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Tarık Özdemir, öldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞTAN BİRİSİ ÖLDÜ

Üçüncü cinayet sabaha karşı Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Çakır ve arkadaşı S.A. yolda karşılaştıkları D.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle D.T., iki arkadaşa pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kadir Çakır, yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.