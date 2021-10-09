Adana’da bir porsuk orman yangınına neden oldu





PORSUK NEDEN OLMUŞ



Öte yandan, itfaiye ekiplerince alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede yüksek gerilim hattında yanmış vaziyette bir porsuk bulundu. Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının, porsuğun yüksek gerilim hattına çıkması nedeniyle çıktığı öğrenildi.