Adana’da bugün okullar tatil mi? 21 Aralık 2022 Çarşamba Kahramanmaraş ve Adana’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil edildi?

Adana'da okullar tatil mi oldu, hangi ilçelerde tatil edildi sorusu yanıt arıyor. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı başlarken, doğu illerde bu yağış olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Gelen son dakika bilgileri ile Kahramanmaraş ve Adana'da okullar tatil edildi. İşte konu hakkında detaylar
ADANA'DA BAZI İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Adana'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 günlük ara verildi. Bunun yanında engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yapılan açıklama şöyle:
İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 21 Aralık Çarşamba günü Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.