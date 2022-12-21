Adana’da bugün okullar tatil mi? 21 Aralık 2022 Çarşamba Kahramanmaraş ve Adana’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil edildi?

Adana'da okullar tatil mi oldu, hangi ilçelerde tatil edildi sorusu yanıt arıyor. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı başlarken, doğu illerde bu yağış olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Gelen son dakika bilgileri ile Kahramanmaraş ve Adana'da okullar tatil edildi. İşte konu hakkında detaylar