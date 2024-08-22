Adana’da Cafer Gültekin öldürülmüştü: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Olayla ilgili soruşturmayı yürüyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Gültekin'in kayınbiraderi Volkan Ö., olduğunu belirledi. Cafer Gültekin'in 2 yıllık eşi S.G.'nin, anlaşamadıkları için evi terk ettiği, Volkan Ö. ile Gültekin arasında bu nedenle bir süredir tartışma yaşandığı öğrenildi. Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında Volkan Ö.'yü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi...