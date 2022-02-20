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Giriş Tarihi: 20.2.2022 22:32

Adana'da çekici ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

DHA
Adana’da çekici ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sıralif mevkisinde meydana geldi. Hasan Turgut yönetimindeki çekici ile Ahmet Baysal idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir TIR'a çarparak durabildi. Kazada, iki sürücü ile otomobilde bulunan Ali İhsan Kara ve Ali Baysal, yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da çekici ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı
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