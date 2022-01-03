Haberler Yaşam Haberleri Adana'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliye 15'er yıla kadar hapis istemi
Giriş Tarihi: 3.1.2022 12:23 Son Güncelleme: 3.1.2022 12:26

Adana'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliye 15'er yıla kadar hapis istemi

AA
Adana’da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliye 15’er yıla kadar hapis istemi

Adana'da tehditle bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlamasıyla tutuksuz H.Ç, Ö.E. ve S.K. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü akşam saatlerinde mağdur H.Ö'nün merkez Yüreğir ilçesindeki keresteciler sitesinde aracıyla seyir halindeyken zanlı S.K. tarafından durdurulduğu ve bir yakınını aramak için telefonunu istediği belirtildi.

Bir süre sonra S.K'nin telefonu, mağdur H.Ö'ye teslim etmediği ve bu sırada yol kenarında bulunan zanlılar H.Ç. ve Ö.E'nin olay yerine gelerek mağdura silah gösterip tehdit ederek cep telefonunu gasbettikleri iddianamede anlatıldı.

Zanlıların görüntü tespit tutanağına göre tam ve kesin olarak teşhis edildiği bildirilen iddianamede, sanıkların "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar H.Ç, Ö.E. ve S.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliye 15'er yıla kadar hapis istemi
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