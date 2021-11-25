Adana’da çeyiz kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

TABANCA VE AV TÜFEKLERİ...

Çeyizleri otomobile yerleştirildiği sırada iki taraf arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettiği olayda, Ferhat K., Ferhat A., Şehmuz K. ve Engin A. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından yakında bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.