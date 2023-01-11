Adana’da çıkan yangında 2 yaşındaki çocuğu, alevler arasından abisi kurtardı

"HER ŞEY YANDI"

4 çocuğu ve kocasıyla birlikte kış günü zor durumda kaldıklarını belirten anne Azize Kaplan, "Ne bulaşık makinem, buzdolabım, televizyon kaldı, her şey yandı. Kış günü, öbür odada kalıyoruz. Biraz güneş çıktığında dışarı çıkıyoruz, başka bir şey yapamıyoruz" dedi.