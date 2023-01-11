Adana’da çıkan yangında 2 yaşındaki çocuğu, alevler arasından abisi kurtardı

Adana'daki olay, 5 Ocak'ta Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, anne Azize ve baba İbrahim Kaplan asker uğurlamasında olduğu sırada söz konusu evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Evde bulunan Mahmut Kaplan (11), 2 yaşındaki kardeşini kucağına alarak son anda evden kendisini dışarı attı ve komşulardan yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü, ancak 2 odalı evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.