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Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:17

Adana'da çıkan yangında 2 yaşındaki çocuğu, alevler arasından abisi kurtardı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk, alevlerden 11 yaşındaki abisi tarafından kurtarıldı. Kardeşini kurtaran Mahmut Kaplan, "Kardeşimi alıp zor çıkardım. Yangını gördüm, komşulara haber verdim, bağırdım. Çok korktum, ev yandı, kardeşim de yanacaktı diye çok korktum” ifadelerini kullandı.

İHA
Adana’da çıkan yangında 2 yaşındaki çocuğu, alevler arasından abisi kurtardı

Adana'daki olay, 5 Ocak'ta Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, anne Azize ve baba İbrahim Kaplan asker uğurlamasında olduğu sırada söz konusu evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Evde bulunan Mahmut Kaplan (11), 2 yaşındaki kardeşini kucağına alarak son anda evden kendisini dışarı attı ve komşulardan yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü, ancak 2 odalı evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

"HER ŞEY YANDI"

4 çocuğu ve kocasıyla birlikte kış günü zor durumda kaldıklarını belirten anne Azize Kaplan, "Ne bulaşık makinem, buzdolabım, televizyon kaldı, her şey yandı. Kış günü, öbür odada kalıyoruz. Biraz güneş çıktığında dışarı çıkıyoruz, başka bir şey yapamıyoruz" dedi.

KARDEŞİNİ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Kardeşini kurtaran Mahmut Kaplan ise, "Kardeşimi alıp zor çıkardım. Yangını gördüm, komşulara haber verdim, bağırdım. Çok korktum, ev yandı, kardeşim de yanacaktı diye çok korktum" ifadelerini kullandı.

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Adana'da çıkan yangında 2 yaşındaki çocuğu, alevler arasından abisi kurtardı
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