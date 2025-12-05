Adana’da ’daire’ husumeti: Müteahhidi av tüfeğiyle vurdu!

ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sadık S.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Şüphelinin, yaklaşık 15 yıl önce Yamaç ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, taraflar arasında o dönemden bu yana devam eden bir anlaşmazlık olduğu belirlendi. Sadık S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.