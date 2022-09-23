Haberler Yaşam Haberleri Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:47 Son Güncelleme: 23.9.2022 09:58

Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da olduğunu belirledi.

Ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti 7 adrese, özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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