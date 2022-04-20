Adana’da dehşet: Kanlar içinde kaldı!

Kanlı olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar olarak çilek ve muz satan İbrahim Çakmak, tablasını caddeyle ara sokağın kesiştiği köşede durdurdu. İbrahim Çakmak, burada satış yapmaya başladı. Bu sırada otomobiliyle sokağa girmek isteyen İ.K., tablanın yolun bir kısmını kapatması nedeniyle dönüş yapamadı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.