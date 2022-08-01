Adana’da dehşet! Melek’i uyurken kalbinden bıçakladı... Acılı babanın o sözleri kahretti

Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. Duydum, aradım. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin. Kızım hep ondan kurtulmak istedi. Kurban Bayramı'nda da şiddet görmüştü. Eve gözleri mor şekilde geldi. O zaman uyardım. 'Yaşamak her şeyden güzel, yapmayın böyle' dedim. Psikolojik sorunları vardı. Aşırı kıskançlık yapıyordu. Ben bir baba olarak Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. Bu kişi gereken cezayı alsın istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder" diye konuştu. Yıldırım'ın cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Kozan ilçesine götürüldü.