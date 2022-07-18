Adana’da dehşet! Sosyal medyada gördü, evde denedi: 2 gözünden yaralandı

MALZEMELERİ EVDE BULDUM

Sosyal medyada videolar izlediğini belirten M.E.Ç., "Karşıma 'bomba yapımı' videosu çıktı. Ben de merak ettim ve izledim. Malzemeleri evde buldum, yaptım. Temizlik malzemeleri de koymuştum. Şişe bir anda şişti sonra patladı. Elimden fırlattım ama bir an gözüme geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Büyük bir korku ve acı yaşadım" dedi.