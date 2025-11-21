Adana’da engelli Erdal Yılmaz kayıp: Ailesi endişeli!

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan doğuştan zeka geriliği olan 56 yaşındaki Erdal Yılmaz'dan ailesi dün saat 20.00'dan sonra haber alamadı. Yılmaz'ın ağabeyi Hüseyin Yılmaz polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ağabey ve yakınları kendi imkanları ile yaptığı aramada Yılmaz'a şu ana kadar ulaşamayarak görenlerden yardım istedi.

AĞABEYİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Ağabey Hüseyin Yılmaz, kardeşinin aksayarak yürüdüğünü, en son Mavi Bulvar Tellidere Mahallesi girişinde görüldüğünü söyledi. Ağabey Yılmaz, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini görenlerin 112'yi arayıp polise haber vermesini istedi.