Haberler Yaşam Haberleri Adana'da engelli Erdal Yılmaz kayıp: Ailesi endişeli!
Giriş Tarihi: 21.11.2025 10:57 Son Güncelleme: 21.11.2025 10:58

Adana'da engelli Erdal Yılmaz kayıp: Ailesi endişeli!

Adana'da doğuştan zeka geriliği olan Erdal Yılmaz'dan ailesi dün geceden beri haber alamadı. Ağabey Yılmaz, en son Mavi Bulvar Tellidere Mahallesi girişinde görüldüğünü söyleyerek görenlerden yardım istedi.

İHA
Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan doğuştan zeka geriliği olan 56 yaşındaki Erdal Yılmaz'dan ailesi dün saat 20.00'dan sonra haber alamadı. Yılmaz'ın ağabeyi Hüseyin Yılmaz polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ağabey ve yakınları kendi imkanları ile yaptığı aramada Yılmaz'a şu ana kadar ulaşamayarak görenlerden yardım istedi.

AĞABEYİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Ağabey Hüseyin Yılmaz, kardeşinin aksayarak yürüdüğünü, en son Mavi Bulvar Tellidere Mahallesi girişinde görüldüğünü söyledi. Ağabey Yılmaz, kardeşinin hayatından endişe ettiklerini görenlerin 112'yi arayıp polise haber vermesini istedi.

