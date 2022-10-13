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Giriş Tarihi: 13.10.2022 22:47

Adana'da eski sevgili vahşeti! Bahar Torun sokak ortasından katledildi

Adana'da 39 yaşındaki Bahar Torun, bir süre önce ayrıldığı ve tekrar barışmayı kabul etmediği Burak A.  tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da eski sevgili vahşeti! Bahar Torun sokak ortasından katledildi

Olay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Burak A., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Bahar Torun'nun evinin bulunduğu sokak gelerek genç kadının işten dönmesini bekledi. Burak A., karşılaştığı Bahar Torun'a barışmak istediğini söyledi. Genç kadından olumsuz yanıt alan Burak A, Bahar Torun'u sırtından tabancayla iki el ateş ederek ağır yaraladı.

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Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saldırgan kaçıp izini kaybettirirken kanlar içinde yere yığılan genç kadın 112 Acil Sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Bahar Torun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis katil zanlısını yakalamak çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana'da eski sevgili vahşeti! Bahar Torun sokak ortasından katledildi
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