Haberler Yaşam Haberleri Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada hayvana şiddet
Giriş Tarihi: 12.6.2023 18:52 Son Güncelleme: 12.6.2023 19:10

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada hayvana şiddet

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada görevli bir kişi, kesim öncesi huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurdu. Kombinadaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olay tepkilere neden olurken, kurum tarafından sorumluların işten el çektirildiği açıklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da Et ve Süt Kurumu’na bağlı kombinada hayvana şiddet

Olay, Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında meydana geldi. İddiaya göre, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş gözaltında! Şoke eden suçlamalar!
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
CHP’li başkanın ulaşıma zam tepkisi kısa sürdü! Foyası seçim sonrası ortaya çıktı
Son dakika! Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti
Son dakika: Adana Saimbeyli'de korkutan deprem
İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan, istifa eden partililere gönderme: Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla...
SON DAKİKA: TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması
Kılıçdaroğlu canlı yayında 'isteyen herkes olabilir' demişti! İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması!
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı
Öğretmenlik ruhu ve gerçek
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada hayvana şiddet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA