Adana’da evlat dehşeti! Annesini kafasından vurmuştu: 54 gün sonra acı haber geldi!

Ardından Nurettin Kaya, annesi Fahriye ve karısı Halime'yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin Kaya kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime'nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya tedavi altına alındı.

PARKTA YAKALANMIŞTI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheli Nurettin Kaya'nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir parkta oturan Nurettin Kaya suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

KAN DONDURAN SAVUNMA: HAK ETTİLER!



Şüpheli Nurettin Kaya'nın emniyetteki ifadesinde, " Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim" demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 54 günlük yaşam savaşı çeken Fahriye Kaya, gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.